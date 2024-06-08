Школьник едва не умер от магазинного пирожка В Подмосковье ребенок с аллергией попал в больницу из-за магазинного пирожка

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Подмосковном городе Видное врачи спасли ребенка, который едва не умер от пирожка из магазина. У страдающего от аллергии на коровье молоко мальчика диагностировали анафилактический шок, падение сатурации и давления, сообщает MK.RU.

Восьмилетний ребенок съел пирожок с картошкой и грибами, а всего через несколько минут стал задыхаться. Прибывшие на место врачи смогли откачать его, а после госпитализировали в больницу. После инфузионной терапии и приема антигистаминных препаратов состояние мальчика удалось стабилизировать.

Экстренную помощь оказали и 16-летнему жителю Петербурга, который попал в реанимацию после съеденного на обед бутерброда. Перекусив со своей семьей дома, он вскоре почувствовал острую боль в животе. Врачи считают, что он отравился неизвестным веществом.

Москвичка едва не умерла, поев масляной рыбы. Она покрылась пятнами и стала задыхаться. С сильной аллергической реакцией ее доставили в больницу. Во многих странах мира масляная рыба запрещена. Под этим названием объединено сразу несколько видов рыб (эсколар, сериолелла, рувета, строматей), которые случайно попадаются в сети при ловле тунца.