Школьницы устроили самосуд над сверстницей и сняли издевательства на видео В Волжском школьницы толпой избили сверстницу из-за «неправильного поведения»

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В Волжском Волгоградской области группа девочек-подростков устроила самосуд над сверстницей, избивая ее и угрожая расправой прямо во дворе жилого дома, пишет V1.RU. Свои действия несовершеннолетние сняли на видео и опубликовали в Сети, после чего об их действиях и узнали жители города.

На кадрах видно, как школьницы окружили жертву и по очереди ударяли ее. Одна из них, значительно превосходящая пострадавшую в габаритах, встала за спиной девочки и била ее, когда считала ответы школьницы неправдой. Жертва истязателей при этом не пыталась убежать, закричать или защититься.

По предварительным данным, события разворачивались в 11-м микрорайоне города, во дворе жилого дома № 7 на проспекте Дружбы. Причиной конфликта, по неподтвержденной информации, стали распространение слухов и «неправильное поведение» жертвы. Издание также отмечает, что горожане узнали некоторых героев ролика и потребовали наказания для них.

Ранее в подмосковном Железнодорожном на семиклассников напала группа несовершеннолетних мигрантов из-за отказа школьников сыграть с ними в футбол. В результате потасовки у одного из подростков сломана рука в двух местах.

До этого дети мигрантов толпой избили 13-летнего школьника в Новом Уренгое, поскольку мальчик негативно высказывался об исламе. Ребенка не госпитализировали. Это уже не первый случай в городе, когда мигранты нападают на детей.