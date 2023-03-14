Школьницы избили сверстницу из-за места в кафе в Туве

Фото: МВД РФ

Школьницу из Тувы избили толпой после скандала из-за столика в кафе, передает «360» со ссылкой на пользователей соцсетей. Компания девочек не нашла свободного места и решила отобрать его у своей сверстницы, которая сидела одна. Для этого школьницы вызвали ее на улицу, после чего началась драка.

Инцидент произошел в городе Кызыл. По данным источника издания в правоохранительных органах, изначально конфликт возник во время ссоры двух девочек в школьном туалете в конце февраля. Во время переписки они решили встретиться и выяснить отношения, однако одна из них пришла на встречу вместе с подругами. Драка в итоге закончилась тем, что одну из школьниц избили толпой.

Министерство образования Тувы намерено провести с родителями и подростками психолого-педагогическую работу. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Родителей девочек привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Сахалинской области школьники вчетвером избили 15-летнюю девочку после того, как та дала сдачи своей недоброжелательнице. Мама пострадавшей рассказала, что дочь получила перелом со смещением, а также множество синяков и ссадин. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Хулиганство». По факту произошедшего полиция проведет проверку.