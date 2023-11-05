Школьницу с распоротым животом нашли в петербургской квартире В Петербурге госпитализировали 14-летнюю школьницу с ножевым ранением живота

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге госпитализировали 14-летнюю девочку с ножевым ранением, врачи борются за ее жизнь, сообщает «Фонтанка». По ее информации, школьница пострадала после ссоры с возлюбленным.

Как передает издание, конфликт между подростками случился накануне в квартире на Богатырском проспекте. Молодой человек позвонил в скорую помощь и сообщил, что находится в гостях у знакомой, которая получила ранение. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации. По словам парня, девочка случайно напоролась на кухонный нож, когда они ссорились. Подробности происшествия выясняет полиция.

Ранее в Москве восьмиклассница разбила голову на квесте «Час дьявола» в Москве. Девочка приехала вместе с друзьями на игру, организаторы которой предлагали участникам окунуться в «колдовское время» и зарядиться «незабываемыми эмоциями». Во время выполнения одного из заданий школьница резко вскочила и ударилась о железную арматуру. Она прошла игру до конца и рассказала о травме, только вернувшись домой. Девочку госпитализировали в одну из столичных клиник. Теперь организаторов квеста проверяет полиция.