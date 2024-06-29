Школьнице удалось выжить после столкновения с поездом 12-летняя школьница выжила после столкновения с электричкой в Самарской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Самарской области 12-летней школьнице, переходившей ж/д пути, удалось выжить после столкновения с электричкой, она отделалась травмой руки, сообщила пресс-служба Центрального следственного управления на транспорте СК. По данным ведомства, инцидент произошел накануне, 28 июня, около станции Авдеева.

Предварительно установлено, что днем 28 июня на 1052 километре вблизи железнодорожной платформы «Авдеева» электропоезд совершил травмирование 12-летней девочки, переходившей железнодорожные пути перед пешеходным переходом, — указано в заявлении.

Также сообщается, что пострадавшая была госпитализирована, а по факту происшествия инициирована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее в Словакии столкнулись автобус и пассажирский поезд, жертвами происшествия стали шесть человек, еще несколько пострадавших получили тяжелые травмы. По данным СМИ, среди тех, кто находился в поезде, пострадал только машинист, все жертвы находились в автобусе.

До этого более 60 человек пострадали в результате столкновения поездов в Аргентине. Сообщается, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом.