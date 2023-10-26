Школьнице собирали пальцы по кусочками после экскурсии в гончарную студию Школьнице перемололо руку в гончарной мастерской Екатеринбурга

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Одиннадцатилетняя школьница из Екатеринбурга попала в больницу после экскурсии в гончарную мастерскую, сообщает издание E1.RU. Девочке перемололо руку в отверстии двигателя, после чего хирургам пришлось собирать пальцы ребенка буквально по частям. Полиция при этом не стала возбуждать уголовное дело, посчитав, что услуги не представляли реальную опасность причинения тяжкого вреда здоровью.

По информации издания, происшествие случилось еще год назад. На экскурсии девочка облокотилась на работающий двигатель гончарного круга, пальцы попали в отверстие с лопастями. Покалеченного ребенка отвезли в больницу на такси, после чего позвонили родителям.

Мотор стоял прямо перед этим оборудованием (гончарным кругом). Они стояли, слушали, пока дочь не оперлась на него — и прямо в мотор... Резко успела руку достать, но у нее были открытые переломы пальцев. В мастерской не было даже аптечки, на такси дочь отвезли в местную больницу, — рассказала мама девочки.

Ребенка прооперировали, однако полностью восстановить функционал пальцев не удалось. Девочке пришлось отказаться от своей мечты стать художницей.

Владелец студии признает, что в произошедшем есть вина администратора. На экскурсии, уточнил он, было 30 детей, и женщина просто не смогла уследить за всеми. При этом представители мастерской сообщают, что школьникам был проведен инструктаж по безопасности. Мама девочки же утверждает, что ничего этого не было.

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