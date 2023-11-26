Школьница попросила подругу запить таблетки уксусом и изрезала ее ножом В Челябинской области школьница изрезала одноклассницу ножом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученица шестого класса с ножом напала на одноклассницу в Южноуральске, сообщили в администрации городского округа. Перед тем как взяться за нож, 12-летняя девочка попыталась заставить пострадавшую запить таблетки уксусной кислотой.

В Южноуральском городском округе двенадцатилетняя школьница совершила попытку убийства своей одноклассницы, — говорится в сообщении.

По данным властей, инцидент произошел вечером 25 ноября в городском парке. Когда потерпевшая отказалась выпить таблетки и запить их уксусом, шестиклассница нанесла ей удары ножом по лицу и шее. Пострадавшей помогли очевидцы, которые остановили нападавшую.

Пострадавшую девочку госпитализировали, ее состояние стабильное, порезы неглубокие. Ее обидчицу поместили в областную психиатрическую больницу в Челябинске. С родителями обеих школьниц работают правоохранители для установления обстоятельств произошедшего, а также психологи.

Ранее в Екатеринбурге школьницы опубликовали видео избиения девочки-подростка на парковке торгового центра. На кадрах видно, как одна девушка била сверстницу, сидя на ней, пока остальные пинали ее ногами. Еще одна участница потасовки, снимавшая драку, смеялась за кадром.