Школьница выпала из окна после двойки и угроз учителя в Кабардино-Балкарии SHOT: школьница выпала из окна после двойки и угроз учителя в Кабардино-Балкарии

Ученица седьмого класса в Кабардино-Балкарии выпала из окна третьего этажа школы после полученной двойки за плохо сделанную работу, пишет Telegram-канал SHOT. Ученики сообщили, что инцидент произошел после того, как педагог прилюдно отчитала девочку за оценку и грозила оставить ее на второй год.

Очевидцы рассказали, что семиклассница не выдержала слов учителя. Школьница выжила, но ее экстренно госпитализировали в городскую больницу в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее ученица девятого класса из подмосковного Наро-Фоминска покончила с собой накануне Дня знаний. По словам близких, суицидальных мыслей у ребенка не было. Семья оценивается как благополучная, мать ребенка работает в государственных структурах, а отец — частный предприниматель. Следствие устанавливает все детали трагедии.

Также в городе Гулькевичи Краснодарского края был найден труп 11-летней пятиклассницы с пакетом на голове. Тело было найдено в ванной, а поодаль от девочки лежал дезодорант. Следов насилия на теле ребенка не было. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия.