Школьница из Екатеринбурга выпила крепкого пива и умерла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге 14-летняя школьница скончалась после того, как выпила с другом крепкого пива, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, девочка в тот же день принимала препарат «Анафранил», который нельзя мешать со спиртным, это и могло послужить причиной смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

По данным SHOT, трагедия произошла на днях в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. 14-летняя школьница пришла к своему другу в гости, где они выпили пива. Спустя некоторое время девочке стало плохо, она захотела прилечь. Ночью друг обнаружил, что школьница еле дышит, и вызвал на дом скорую. Врачи не успели спасти девочку, она скончалась на месте до их прибытия. Отмечается, что подросток не состояла на учете в психоневрологическом диспансере, ее воспитывала мать-одиночка.

Ранее врач Сергей Алендеев рассказал, что сочетание алкоголя с успокоительными или снотворными препаратами смертельно опасно, поскольку спиртное способно усилить их воздействие на организм. По его словам, об этом запрете чаще вспоминают, поскольку такое сочетание веществ в организме способно привести к летальному исходу, однако для организма опасно сочетание алкоголя с любыми лекарствами.