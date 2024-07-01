Школьница выпала из окна во время отдыха в детском лагере В Башкирии школьница попала в больницу после падения из окна в детском лагере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Восьмилетняя девочка оперлась о москитную сетку и выпала со второго этажа в детском оздоровительном лагере «Спутник» в городе Салавате в Башкирии. С сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и ушибом внутренних органов ее доставили в Городскую клиническую больницу № 1 Стерлитамака, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Правоохранительные органы пока никак не комментировали инцидент с несовершеннолетней.

Ранее в Калуге пятилетний ребенок получил серьезные травмы, выпав из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Трагедия произошла в жилом доме на улице Московской. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и госпитализировали ребенка.

До этого в Томске семилетний мальчик выпал из окна квартиры с 10 этажа. Ребенок выжил и был доставлен в больницу. Прокуратура Кировского района г. Томска организовала проверку.

Жительница Екатеринбурга упала с 18-го этажа и выжила. В больницу девушку увезли от ЖК «Премьер-2» на Авиационной улице. Врачи диагностировали у 20-летней местной жительницы различные травмы. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Незадолго до падения девушка узнала о смерти своего друга. Под окнами высотки ее обнаружил сосед.