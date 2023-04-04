Школьница выпала из окна кабинета математики в Самарской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Жигулевске Самарской области семиклассница выпала из окна школы № 14, сообщил мэр Жигулевска Илья Сухих во «ВКонтакте». Ее госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу, завтра из-за произошедшего соберется комиссия по делам несовершеннолетних.

Произошло ЧП. Ученица седьмого класса упала с высоты. <...> С семьей ученицы держим связь и оказываем максимальную поддержку. Взял ситуацию на личный контроль. Желаю родителям сил все это пережить, а девочке — скорейшего выздоровления, — написал мэр.

По данным «Подъема», школьница выпала из окна кабинета математики на перемене. Издание пишет, что у нее разрывы внутренних органов и переломы. Собеседники журналистов рассказали о проблемах девочки в семье.

Telegram-канал SHOT сообщает, что пострадавшую травили другие ученики, когда узнали, что девочка целовалась с мальчиком в туалете. При этом ученица давала отпор обидчикам, из-за чего случались драки.

По данным канала, возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

В марте мальчик выпрыгнул из окна первого этажа во время урока в школе № 32 в Чите. В результате ребенок получил переломы ног. Инцидент произошел на уроке литературы, школьник начал задыхаться, а потом резко встал, открыл окно и выпрыгнул из него.