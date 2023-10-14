Школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания В Новосибирске 10-летняя девочка впала в кому после занятий в бассейне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске школьница оказалась в реанимации и впала в кому после урока плавания в бассейне «Арка», сообщает NGS.RU. Мать девочки рассказала порталу, что тренер била ребенка шестом по голове во время занятия. По ее словам, дочь вышла после урока и сказала, что ей больно, держась при этом за голову. Семья пострадавшей уже обратилась в Следственный комитет. По факту произошедшего проводится проверка.

Волосы у дочки длинные, поэтому я прихожу в раздевалку и помогаю их просушивать. Я встречаю, она выходит, держится за голову, говорит: «Мамочка, мне больно», — рассказала мать пострадавшей.

Родительница попыталась обсудить ситуацию с тренером, однако педагог предложила «валить», если семью не устраивают ее методы. После этого женщина повезла дочь в травмпункт.

Медики диагностировали у девочки черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Врачи рассказали матери, что ребенок впал в кому и его подключили к аппарату ИВЛ. После реанимации школьницу перевели в нейрохирургическое отделение. Домой девочка вернулась лишь в начале октября.

Женщина также рассказала, что во время занятий тренер громко кричала на детей, повышала голос. По словам родительницы пострадавшей школьницы, раньше в другом бассейне такого не происходило. Другие родители, чьи дети тоже ходят в «Арку», рассказали, что тренер работает недавно.

Ранее мальчик шести лет утонул на занятиях по плаванию в городе Кстово в Нижегородской области. Ребенок занимался под руководством тренера, но она отвлеклась и не заметила, что тот начал тонуть.