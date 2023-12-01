Школьница умерла после занятий по хореографии в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 13-летняя семиклассница скончалась после урока хореографии, сообщает 78.ru. Трагедия произошла в Доме детского творчества.

По данным издания, школьница присела на корточки и сказала учителю, что ей плохо. После этого она потеряла сознание и упала на пол.

Преподаватель вызвала скорую. Прибывшие врачи госпитализировали девочку. Спустя два часа стало известно о ее смерти. Тело направили в морг на экспертизу.

Как пишет издание, отец девочки умер в 2017 году, она жила с матерью и младшим братом. Издание пишет, что семья благополучная, на учете не состояла.

По информации РЕН ТВ, это случилось 30 ноября в Доме детского творчества на улице Пограничника Гарькавого. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В Свердловской области прокуратура начала проверку после гибели 15-летней вожатой в оздоровительном лагере «Солнышко» в городе Лесном. Девочка потеряла сознание во время мероприятия в актовом зале, врачи не смогли привести ее в чувство.

Ранее в Москве 14-летняя девочка едва не умерла от отравления противовирусными таблетками. Школьницу увезли из ее квартиры на скорой, врачи вовремя промыли ей желудок. Отец рассказал, что она часто принимала лекарство, когда чувствовала, что начинает заболевать, или просто для профилактики в сезон ОРВИ.