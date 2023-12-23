Школьница провела ночь в холодном подъезде из-за смартфона В Подмосковье школьница провела ночь в подъезде из-за ссоры с родителями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмиклассница из Подмосковья сбежала из дома после того, как отец запретил ей пользоваться телефоном по ночам и забрал устройство, сообщает Telegram-канал SHOT. Девочка ночевала в холодном подъезде.

Школьница из Орехово-Зуево поругалась с отцом 20 декабря. Родитель увидел, что ребенок сидит в смартфоне и отказывается идти спать в поздние часы. Тогда мужчина решил забрать у дочери телефон, после чего велел ей отправляться в постель.

Утром семья обнаружила, что девочка пропала. Позднее выяснилось, что она пряталась от родителей в подъезде, несмотря на морозную погоду. Найти школьницу удалось на следующий день.

Ранее в Улан-Удэ оставленный без присмотра ребенок провалился в канализацию. Пострадавший всю ночь пробыл под землей, не имея возможности самостоятельно выбраться. Только утром ему удалось докричаться до прохожих, которые вызвали спасателей. Все это время мать не замечала отсутствия отпрыска.

Также сообщалось, что в Пермском крае суд приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно мужчину, который избивал своих малолетних детей. Фигурант в состоянии алкогольного опьянения на регулярной основе наносил побои сыновьям 10 и 11 лет. Он также признан виновным в ненадлежащем исполнении родительских прав.