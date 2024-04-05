Школьница провалилась под лед при спасении собаки и попала на видео Появилось видео из подмосковной Шатуры, где под лед провалилась школьница

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Жительница подмосковной Шатуры провалилась под лед, спасая застрявшую в пруду собаку, инцидент попал на видео, сообщает Telegram-канал «Москва 24». При этом, как отмечают свидетели, животное в итоге смогло выбраться на берег самостоятельно.

По словам очевидцев, вокруг пруда собралось множество людей — одна из школьниц решила прийти на помощь собаке и вышла на лед. Однако спустя некоторое время животное само дошло до противоположного берега, а девочка, возвращаясь обратно, оказалась в ледяной воде, провалившись под тонкий лед. В итоге очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. По предварительной информации, угрозы здоровью несовершеннолетней нет.

Ранее в Ленинградской области на льду Ладожского озера обнаружили палатку, в которой находились двое мужчин без сознания. Пострадавших передали медикам, подробности происшествия не приводятся.

До этого два мальчика провалились под лед на реке Днепр в Смоленске. По данным Следственного комитета, о происшествии заявил один из пострадавших детей. Его удалось спасти, местоположение второго на данный момент неизвестно. Ребенок находится в больнице с переохлаждением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (безвестное исчезновение малолетнего).