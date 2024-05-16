Школьница пришла устраиваться на работу и родила мальчика SHOT: школьница родила в ходе собеседования в супермаркет в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Старый Оскол Белгородской области школьница пришла устраиваться на работу в местный супермаркет, но родила прямо во время собеседования, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что она родила мальчика.

По данным канала, девушка хотела устроиться в магазин «Европа». Когда она проходила собеседование, у нее начались схватки, школьница попросилась в уборную, где и родила ребенка. На опубликованных кадрах видно, как врачи отвозят новоявленную маму на каталке и несут новорожденного. О состоянии девушки и ее ребенка не сообщается.

Ранее директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко назвал причины снижения уровня рождаемости в России. По его словам, показатели рождаемости в РФ пошли на спад из-за непродуманной политики по увеличению численности населения, а также уменьшения количества женщин репродуктивного возраста, рожденных в 1990-х годах. Кроме того, эксперт считает, что на нежелание женщин рожать оказывают влияние травматичные первые роды.

До этого депутат Госдумы Татьяна Буцкая отмечала, что в настоящее время самый большой вклад в демографию России вносят решения правительства, которые направлены на поддержку рождения вторых, третьих и последующих детей. Однако многие женщины, имеющие возможность родить ребенка, не идут на такой шаг.