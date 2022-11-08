Школьница попала в реанимацию из-за жаропонижающего в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семиклассница из Санкт-Петербурга попала в реанимацию в свой день рождения из-за жаропонижающего, передают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Врачи диагностировали у девочки отравление. В настоящее время школьница находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 7 ноября. Около 8.00 14-летнюю школьницу госпитализировали из квартиры на шоссе Революции. Известно, что семья девочки благополучная, и на учете в отделе по делам несовершеннолетних она не состояла.

В московском метро ранее случайно упал на рельсы 11-летний школьник, ожидавший прибытия поезда. Инцидент произошел утром 31 октября на станции метро «Митино». Мальчик получил легкую травму — ушиб ноги, обошлось без госпитализации.

До этого ученики школы № 78 в Красноярске избили первоклассника, нанося ему удары в пах, после того как тот отказался поделиться с ними аскорбинкой, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу красноярской прокуратуры. В ведомстве сообщили, что в отношении учебного заведения и его сотрудников проведут проверку. Родители пострадавшего также заявили о произошедшем в управление образования. В дальнейшем они планируют переводить ребенка в другое учебное заведение.