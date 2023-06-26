Школьница забралась на 12-метровую электроопору и получила удар током В Красноярском крае школьница забралась на 12-метровую электроопору и получила удар током

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Козульском районе Красноярского края 15-летняя девочка забралась на 12-метровую электроопору и схватилась за провод под напряжением, сообщает региональное управление СК. От сильного удара током школьницу отбросило на землю. В бессознательном состоянии ребенка доставили в больницу.

Предварительно установлено, что 25 июня 2023 года около 20 часов 30 минут несовершеннолетняя направилась гулять совместно со своими 18-летним и 14-летней знакомыми на детскую площадку, расположенную вблизи одного из домов Козульского района, п. Новочернореченский, вдоль которой также проходила линия электропередачи, закрепленная на А-образных железобетонных опорах высотой 12 метров, — говорится в сообщении.

В мае 2022 года школьник погиб от удара током во время прогулки с товарищами в лесу в Бокситогорском районе Ленинградской области. ЧП произошло в тот момент, когда ребенок решил залезть на опору ЛЭП и схватился рукой за провод.

В октябре 2021 года мужчина погиб от удара током во время отдыха в сауне в Новосибирске. Он попытался окунуться в бассейн-джакузи, схватился за лестницу и получил смертельный разряд. Посетители рассказали, что помещение осмотрел независимый электрик и нашел оголенные провода.