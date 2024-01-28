Школьница получила ожоги при пожаре на базе отдыха под Челябинском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четыре человека, в том числе 10-летняя школьница, пострадали в результате пожара на базе отдыха «Казгалы» в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Пострадавшие доставлены в больницу.

Инцидент произошел в ночь на 28 января в одном из гостевых домиков базы. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

В результате происшествия пострадало четыре человека, в том числе девочка 2013 года рождения. С ожогами различной степени тяжести все направлены в медучреждение, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар был ликвидирован в течение часа. В борьбе с огнем были задействованы 14 человек и три единицы техники.

Накануне сообщалось, что трое детей в возрасте 8, 10 и 16 лет погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Их родители были госпитализированы с ожогами. По предварительным данным, дом загорелся из-за неисправности печного или электрического оборудования.

До этого похожая трагедия случилась в Красноярском крае. Там в результате пожара в частном доме погибли 10-летняя девочка и 17-летний мальчик. Их бабушка была доставлена в больницу с ожогами.