Школьница погибла в московском метро В метро Москвы 14-летняя школьница упала на пути и погибла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На станции метро «Курская» в метро Москвы 14-летняя школьница упала на пути и погибла, сообщают «Известия». Отмечается, что машинист пытался остановить поезд, применив экстренное торможение.

Сотрудники Московского метрополитена обесточили один из путей на полчаса, чтобы достать тело школьницы, передает издание. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося. Правоохранительные органы выясняют подробности и обстоятельства произошедшего.

В московском метро 11-летний школьник, ожидавший прибытия поезда, случайно упал на рельсы, сильно увлекшись смартфоном. Мальчик получил легкую травму — ушиб ноги, обошлось без госпитализации.

Ранее спасатель Максим Штыб рассказал, что делать случайно оказавшемуся на рельсах человеку. В первую очередь важно понять, насколько близко поезд: если он рядом, следует быстро лечь головой к поезду в углубление между рельсами. Если состав достаточно далеко, то необходимо как можно скорее отходить к концу тоннеля. Эксперт предупредил, что нельзя пытаться подняться обратно на платформу самостоятельно, а также ни в коем случае нельзя трогать контактный рельс, поскольку это опасно для жизни.