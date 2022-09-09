Школьница погибла, сорвавшись со скалы в Челябинской области В Челябинской области 14-летняя школьница погибла, сорвавшись со скалы во время похода

Фото: chelspasatel.ru

В Челябинской области, погибла 14-летняя школьница, сорвавшаяся с 50-метровой высоты на Аракульском Шихане, сообщает 74.ru. Девочка была в прогулочном походе вместе с 45 сверстниками и двумя педагогами. Ведется расследование обстоятельств.

В работе на скальном рельефе участвовали спасатели кыштымского отряда областной ПСС. При помощи спинального щита тело погибшей транспортировали с горного массива и передали сотрудникам полиции.

По данному факту управление СК РФ по Челябинской области организовало доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время устанавливаются виновные в ЧП. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального следственного управления.

Ранее в лесу на окраине села Прохоровка Ростовской области было обнаружено тело 14-летней школьницы, пропавшей несколько дней назад. Отмечалось, что на ее теле присутствуют следы насильственной смерти. 7 сентября девочка отправилась в школу, однако до нее так и не дошла. Когда подросток не вернулась домой, воспитывающая ее бабушка обратилась с заявлением в полицию.