Школьница погибла под колесами автомобиля в Махачкале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Автомобиль Hyundai под управлением 21-летнего местного жителя сбил двух девочек девяти и десяти лет проспекте Гамидова в Махачкале, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. Одна из школьниц скончалась от полученных травм на месте, вторую госпитализировали. В ведомстве уточнили, что дети переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП одна из девочек от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Вторая девочка с различными травмами доставлена в медучреждение. Состояние ребенка оценивается как критическое, — отметили представители МВД.

Ранее сильный ветер стал причиной смертельного ДТП под Новосибирском, два человека погибли и более десятка пострадали. Авария произошла на 73-м километре автодороги Р-256. Столкнулись «в лоб» автомобиль «Газель» и Peugeot Boxer. На момент происшествия в салоне маршрутного автомобиля находились 17 человек.

Во вторник, 21 ноября, под Пензой в ДТП попал перевозивший взрывчатку грузовик «Спецсвязи». Он столкнулся с другим грузовиком и легковым автомобилем. Были госпитализированы два человека. Один из большегрузов перевернулся, перекрыв дорогу в обоих направлениях. При осмотре в кузове одного из них обнаружились опечатанные ящики с надписью «Осторожно! Взрывается!», место происшествия оцепили.