Школьница поблагодарила за теракт в «Крокусе» и лишилась мэрской стипендии В Нижнем Новгороде поблагодарившую террористов школьницу лишили стипендии мэра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Школьница из Нижнего Новгорода лишилась именной стипендии администрации города после того, как опубликовала в своих соцсетях видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку в «Крокус Сити Холле», пишет портал NewsNN. Она рассказала, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь.

Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила. Значит, я бухаю до понедельника. Спасибо террористам, которые пришли в «Крокус». Мне надо было побухать, — говорит подросток на видео.

Выяснилось, что старшеклассницу считали гордостью Нижнего Новгорода и неоднократно чествовали в мэрии за достижения в культуре. Она даже проходила отбор на шоу «Голос».

Спустя несколько дней в Сети появился новый ролик, на котором эта же школьница извиняется за свое резкое высказывание. По данным СМИ, ее родителей привлекли к административной ответственности.

Не поддерживаю терроризм, от всего сердца приношу соболезнования. Надеюсь, вы меня простите, если сможете, — покаялась школьница.

Ранее специалист по гражданскому и международному праву адвокат Мария Ярмуш предупредила, что за шутки о теракте в «Крокус Сити Холле» и за ироничные высказывания о трагедии могут возбудить уголовное дело. Эксперт выразила уверенность, что «желающих покаламбурить» станет меньше, когда проведут первые лингвистические экспертизы.