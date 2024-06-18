Школьница наелась конфет и умерла в Новосибирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Новосибирской области ученица начальных классов наелась конфет и умерла, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на региональный Следственный комитет. Сейчас специалисты СК проверяют мать ребенка и выясняют обстоятельства произошедшего.

Родственница школьницы рассказала, что девочка съела много конфет на голодный желудок, после чего ребенка начало тошнить. Тогда взрослые вызвали скорую, которая ехала 20 минут. На протяжении этого времени врачи были на связи и объясняли, что делать. Однако у девочки прервалось дыхание.

По данным издания, ее смогли откачать и отвезли в больницу, но в реанимации она умерла. Семья в шоке от случившегося, сейчас им собирают помощь.

Следственными органами проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти несовершеннолетней в одном из медицинских учреждений города Новосибирска. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в Следственном комитете.

Ранее в Иркутске 33-летняя женщина скончалась после пластической операции. Предполагается, что причиной ее смерти стало введение препаратов для анестезии. Женщину не удалось вывести из состояния комы. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.