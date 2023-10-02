Школьница изрезала ножом лицо своей спутницы в сибирском лесу

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Несовершеннолетняя девочка изрезала канцелярским ножом лицо своей несовершеннолетней попутчицы во время прогулки в лесу в Новосибирском районе, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, пострадавшая девочка упорно отбивалась от нападения, что спасло ей жизнь. Врачи диагностировали у госпитализированной множественные порезы на лице, шее и голове.

Mash пишет, что две девочки в возрасте 13 и 14 лет гуляли в лесу и в какой-то момент поругались. Старшая набросилась на свою попутчицу с канцелярским ножом. Канал утверждает, что та намеревалась совершить убийство.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь человека.

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До этого в подмосковном городе Дмитрове учитель русского языка и литературы избила школьницу во время урока. Причинами стали прическа и неподобающий, по мнению педагога, внешний вид. Инцидент сняли на камеру одноклассники пострадавшей, впоследствии они выложили это видео в социальные сети.