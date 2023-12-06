Школьница со Ставрополья сбежала от уроков к жениху в Калмыкию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница со Ставрополья сбежала к возлюбленному в Калмыкию, чтобы больше не учиться и выйти замуж, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мама девочки отправилась в полицию, теперь ее ищут полицейские.

Канал выяснил, что 14-летняя жительница села Кочубеевское ночью ушла из дома и не вернулась. Отмечается, что некоторое время школьница игнорировала звонки беспокоящейся матери, однако позже сообщила о своем нахождении в Калмыкии.

Как пишет SHOT, девочка пояснила, что убежала к своему калмыцкому возлюбленному, с которым познакомилась в интернете, она попросила мать больше не искать ее. Теперь они готовятся к браку, добавил канал.

Ранее стало известно, что 12-летняя школьница сбежала из дома в селе Дубовый Овраг в Волгоградской области, чтобы выйти замуж за жителя Пензы. Сообщается, что шестиклассница после уроков вызвала себе такси и, по предварительным данным, отправилась на вокзал. Мама девочки рассказала полицейским, что ее дочь решила выйти замуж за пензенца, с которым, вероятно, познакомилась в интернете.

Как стало известно каналу, сбежавшая «невеста» прежде не уходила из дома и приносила хорошие оценки из школы. Полиция также заинтересовалась личностью ее «суженого».