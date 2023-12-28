Школьница из Симферополя скончалась во время прогулки в лесу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти девятиклассницы в Симферополе, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По его данным, школьница ушла с другом в лес, где потеряла сознание. Подросток вызвал медиков. Прибывшей на место происшествия бригаде скорой помощи не удалось спасти девочку. Причины ее смерти не раскрываются.

Источники «Mash на волне» сообщили, что девятиклассница проживала вместе с дедушкой и братом. По информации канала, она ушла гулять в лес с другом, оставив родственникам письмо. В нем девочка написала номер, который нужно набрать в случае трагедии.

По сообщению «Mash на волне», девочка хорошо училась, никогда не создавала проблем близким и не попадалась на обмане. Управление Следственного комитета России по Республике Крым проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в Кемерово восьмилетний ребенок погиб под колесами грузовика, скатившись с горки на «ватрушке». Прибывшие на место ЧП медики попытались спасти пострадавшего школьника, однако он скончался в карете скорой помощи. Водителя грузовика задержали, его транспортное средство поместили на штрафстоянку.