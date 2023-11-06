Школьница из Серпухова умерла после семейного ужина по непонятной причине SHOT: ребенок из Серпухова умер после кровотечения из носа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятиклассница из подмосковного Серпухова умерла после семейного застолья по неизвестной причине, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, после ужина девочка легла спать, спустя некоторое время у нее пошла кровь из носа, а уже к обеду школьница скончалась в больнице. Точную причину смерти устанавливают специалисты.

Семья девочки отмечала день рождение ее младшей сестры 4 ноября. После застолья школьница и ее подружка ушли спать. Состояния ребенка ухудшилось ночью. Помимо крови из носа, она также почувствовала резкую тошноту. Ее госпитализировали, однако врачи уже не смогли помочь. К обеду девочка скончалась.

Как стало известно, незадолго до произошедшего ребенку диагностировали гайморит. Она выполняла все предписанные процедуры — уколы и промывание носа. Также канал уточнил, что пятиклассница росла в благополучной семье, занималась танцами и волейболом.

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