Школьница из Ростова отпросилась в салон красоты и улетела в Челябинск Школьница из Ростова сбежала с возлюбленным в Челябинск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестнадцатилетняя школьница из Ростовской области отпросилась у мамы в салон красоты и пропала, перестав отвечать на звонки, пишет Telegram-канал Ural Mash. Как выяснилось, она обманула родительницу и улетела с возлюбленным в Челябинск.

По данным канала, с молодым человеком она познакомилась год назад в интернете. Он приехал к ней с братьями на поезде, а после встречи девочка решилась полететь за ним на Урал. В Челябинске молодого человека встретили родители, а девочку — транспортная полиция. Ее поместили в соццентр, где она пробудет, пока за ней не приедет мама.

Ранее в Красноярске нашелся подросток, который ушел из дома 27 февраля и пропал. Все это время 16-летнего школьника разыскивали волонтеры. По телефону он заявил бабушке, что уехал в Москву. Как выяснилось, он сообщил об этом, чтобы запутать следы, и все это время находился у друзей.

До этого мужчина сбежал из больницы в городе Вудберн, штат Вирджиния в США, угнав машину скорой помощи. Отмечается, что пациент вышел из дверей лечебного учреждения в больничной сорочке и с венозным катетером в предплечье, сразу же забрался в транспорт и быстро уехал. Автомобиль через некоторое время нашли, однако самого беглеца внутри не оказалось.