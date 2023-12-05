Школьница из Петербурга упала на пакет со спицами и попала в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девятилетняя школьница из Санкт-Петербурга попала в реанимационное отделение местной больницы после падения на мешок со спицами, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». По его данным, врачи диагностировали у пострадавшего ребенка ранение правой половины грудной клетки и легкого. Состояние девочки оценивается как тяжелое, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Мать пострадавшей девочки рассказала, что ребенок случайно споткнулся и упал на мешок со спицами, которые она купила для вязания. Бригада скорой помощи доставила девочку в детскую больницу № 2 Святой Марины Магдалины.

Врачи вызвали сотрудников полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Уточняется, что девочка растет в полной и многодетной семье, она не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Башкирии школьник напал с ножом на восьмиклассника, приревновав к нему свою одноклассницу. В результате конфликта пострадавший получил ранения и был доставлен в больницу. Отмечается, что рана оказалась неглубокой. Местная прокуратура выясняет, как семиклассник пронес в школу нож.