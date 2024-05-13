Школьница из Перми избивала сверстниц на видео и заинтересовала Следком

Полиция начала проверку после появления в социальных сетях видео с избиением подростков 15-летней школьницей, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале. Она уточнила, что ситуацией также заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который потребовал от подчиненных доклад по произошедшему.

В Перми полиция проводит проверку после появления в соцсетях видео с кадрами избиений подростков девушкой. На ситуацию также обратил внимание руководитель Следственного комитета России и потребовал доклад от следователей, — написала Мизулина.

Как сообщал Telegram-канал Ural Mash, девочка уже давно публикует соответствующие видео. На них она избивает сверстниц, говоря, что они заслуживают подобного отношения. Так, одна из девочек «попала под руку» за то, что якобы говорила что-то про маму обидчицы.

Ранее Мизулина рассказала, что группа агрессивных девочек-подростков регулярно избивает сверстниц в Волгограде. Общественница пообещала обратиться в правоохранительные органы.