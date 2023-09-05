Школьница из Подмосковья сбежала замуж по пути на учебу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красногорске Московской области начались поиски школьницы, которая сбежала из дома, сделав вид, что идет на учебу, пишет Telegram-канал SHOT. 16-летняя Надя связалась с матерью и рассказала о своем решении выйти замуж.

По информации канала, школьница хорошо подготовилась к своему побегу. Она собралась в школу, отвела младшую сестру в детский сад, но сама на уроках так и не появилась. Лишь спустя несколько часов она отправила матери сообщение, в котором рассказала, что намерена жить со своим женихом Сергеем. Он, как уточнила девушка, уже снял квартиру, и теперь оба готовятся к свадьбе.

Ранее также сообщалось, что в Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, с девятилетнего возраста проживавшая со своим тренером Софьей Федченко. Незадолго до исчезновения они поругались. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, однако вскоре девушку нашли.

Как стало известно, после тренировки на ледовой арене девушка отправилась гулять в парк. Затем она решила переночевать в подъезде одного из жилых домов, а утром отправилась гулять по магазинам и кафе на Волоколамском шоссе. Вечером спортсменка отправилась в кинотеатр торгового центра «Вегас», где планировала поспать во время сеанса. Там девочку и нашли правоохранители.