Школьница чуть не оформила кредит ради бонусов в Roblox в Ноябрьске В Ноябрьске школьница почти взяла кредит на 1,5 млн рублей ради бонусов в Roblox

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ноябрьске школьница почти оформила кредит на 1,5 млн рублей ради бонусов в онлайн-игре Roblox, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на Telegram-канал «Ямальская кибердружина». По данным издания, мать ребенка успела вовремя предотвратить вывод средств.

Аферисты связались с ребенком в мессенджере Telegram и пообещали ей бесплатную игровую валюту. Мошенники убедили школьницу передать данные маминой банковской карты, после чего попытались оформить кредит на сумму 1,5 млн рублей. Женщина вовремя увидела уведомления и заблокировала карту до того, как злоумышленники успели вывести деньги.

Ранее в Улан-Удэ 12-летний мальчик оформил на маму кредит ради «золота» в компьютерной игре. Уточняется, что мать школьника потеряла 600 тысяч рублей из-за того, что ребенок выполнил указания аферистов.

До этого стало известно, что самой популярной схемой обмана детей в интернете является фишинг. Злоумышленники могут создавать фейковые сайты с распродажами популярных игр или «беспроигрышными конкурсами» от блогеров. Таким образом они выманивают у ребенка данные для входа в личный кабинет банка.

В апреле 2023 года в Уфе восьмилетняя девочка отправила интимные фотографии незнакомцу, который пообещал ей за это скины в популярной у детей игре Roblox. Мать школьницы узнала о произошедшем и обратилась в полицию, а у ее дочери изъяли телефон.