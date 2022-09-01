Школьная линейка на Курилах прошла на фоне извержения вулкана

Фото: скриншот с видео/vk.com

В школе на Курилах торжественная линейка в честь первого сентября прошла на фоне извергающегося вулкана Эбеко. Один из сотрудников Средней школы Северо-Курильска заявил, что для местных жителей это нормальное явление, к которому они уже привыкли, пишет «Газета.Ru».

Вулкан у нас извергается постоянно <...> на фоне всего всегда: на фоне больницы, на фоне школы, на фоне администрации. Мы привыкли ко всему этому. Это очень далеко и происходит каждый день, по двадцать пять раз в день. Это может для вас непривычно, а для нас — нормальное явление, — прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Мужчина отметил, что сами школьники извержения не испугались, а пепел от вулкана во время праздничной линейки до них не долетал.

Накануне синоптик Евгений Тишковец сообщил, что на европейской территории России первого сентября может выпасть снег. По его словам, в центральных регионах страны температура воздуха опустится до значений, типичных для октября.

Журнал Nature ранее написал, что миру грозит глобальная катастрофа в ближайшие несколько десятилетий из-за возможного масштабного извержения вулкана. Согласно новому исследованию, шансы извержения магнитудой семь в этом столетии составляют один к шести, оно классифицируется как «сверхколоссальное».