Школам приграничных районов Курской области рекомендовали уйти на дистант Курские власти рекомендовали перевести на дистант школы в приграничных районах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Главам приграничных районов Курской области рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на дистанционное обучение, сообщили в администрации правительства региона. Предложение касается шести субъектов, в числе которых Хомутовский, Беловский, Глушковский, Рыльский, Суджанский и Кореневский районы.

Муниципальным образованиям рекомендовано перевести все общеобразовательные организации на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября, а также организовать осенние каникулы с 24 октября, — говорится в сообщении.

В дошкольных общеобразовательных организациях в свою очередь предложили ввести свободное посещение. В официальном письме заместителя губернатора региона Виктора Карамышева говорится, что родительскую плату в садах следует взимать только за дни посещения.

Накануне глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман заявил, что принял решение о переводе школьников на дистанционное обучение. Он отметил, что детские сады начали работу в режиме свободного посещения.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле приграничного поселка Теткино. По его данным, в результате атаки были ранены два человека: мужчина получил осколочные ранения, женщина — ожоги. Их госпитализировали.