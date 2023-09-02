Школам Подмосковья рекомендовали не задавать домашних заданий Подмосковным школам рекомендовали не задавать домашних заданий до 8 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школам Московской области порекомендовали провести первую неделю учебного года без домашних заданий, сообщается в Telegram-канале Министерства образования региона. В ведомстве также призвали эту неделю не ставить детям оценки. Такая мера должна помочь ученикам влиться в школьный ритм.

Специалисты отмечают, что первая учебная неделя в сентябре самая сложная: после продолжительных летних каникул детям непросто сразу влиться в школьный ритм, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение было принято после того, как власти посоветовались с директорами школ, учителями и родителями. Кроме того, более 85% читателей Telegram-канала поддержали идею провести первую неделю нового учебного года без домашних заданий и оценок.

Ранее фракция «Новые люди» в Госдуме выступила с законодательной инициативой о полном отказе от домашних заданий для школьников. При этом вице-спикер палаты от фракции Владислав Даванков признался, что предложил отменить такой способ закрепления знаний по просьбе сына.

Вместе с тем психолог Айгуль Гранд заявила, что законопроект об отмене домашних заданий для школьников, у которых из-за выполнения уроков не остается времени на отдых и подготовку к ЕГЭ, является слишком радикальной мерой. По ее мнению, для большей эффективности процесса обучения домашние задания следует не отменять, а видоизменить, учитывая, что не все дети заинтересованы в учебе.