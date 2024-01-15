Школа отстранила ученика за курение на уроке и поплатилась в суде Школу в Петербурге наказали за отстранение от занятий курившего на уроке ученика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге школе № 182 выдали судебное предупреждение в связи с отстранением от уроков семиклассника, который закурил на занятии электронную сигарету, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ранее мальчик систематически пользовался электронной сигаретой в туалете школы, а мать никак не реагировала на жалобы педсостава. Тем не менее суд признал незаконным решение администрации школы.

05.10.2023 [ученик] закурил на уроке. Поскольку матерью какие-либо меры воспитательного воздействия в отношении сына не применяются, обязанности по воспитанию ребенка надлежащим образом не выполняются <...>. 05.10.2023 был издан приказ об отстранении от занятий, который 10.10.2023 был отменен, — сообщили в суде.

Фактически семиклассник пропустил только один учебный день. Уточняется, что в первой четверти у ребенка десять неудовлетворительных отметок, а педагоги постоянно жалуются на его поведение.

В ноябре педагог калужской СОШ № 51 ударила ученика пеналом и тетрадями из-за пользования смартфоном на уроке. По словам сотрудников администрации школы, по факту инцидента проводится проверка, однако никаких жалоб от родителей подростка не поступало. При этом они напомнили, что использование телефонов в школе запрещено указом регионального Министерства образования.