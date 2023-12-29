Школа и институт повреждены при обстреле ВСУ в Горловке Мэр Горловки: школа и институт повреждены в результате обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Школа, институт и общежитие училища повреждены в результате обстрелов центра Горловки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, при атаке украинской армии повреждения также получили несколько многоквартирных жилых домов.

Повреждена школа № 8 по адресу: пр-кт Победы, 61 (Центрально-Городской район Горловки). <...> По уточнённой информации, вследствие вчерашнего (28.12.2023 г.) обстрела Центрально-Городского района Горловки <...> поврежден автомобильно-дорожный институт и общежитие института, — написал Приходько.

Он добавил, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Горловку 22 раза. В результате атаки пострадал один мирный житель, также был поврежден газопровод.

В общей сложности украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР 69 раз. Всего ВСУ выпустили по российскому региону 235 различных боеприпасов. Накануне атаке также подверглась Брянская область. В результате обстрела поселка Суземка частичные повреждения получили 11 жилых домовладений и административное здание, еще одна хозпостройка полностью уничтожена. Пострадала одна мирная жительница.