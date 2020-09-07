Схимонах Сергий отказался прийти в суд по вопросу отлучения от церкви

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Лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов) отказался прийти на заседание епархиального суда 7 сентября 2020 года, где рассмотрят вопрос отлучения его от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил богослужения.

Инстанция также планировала услышать от Сергия ответы на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, пишет РИА Новости.

Ввиду неожиданности приглашения не имею времени подготовить обстоятельные ответы Церковному суду на все поставленные вопросы. По этой причине прошу перенести заседание Церковного суда 7 сентября на другую дату с тем, чтобы раскрытие дела была наиболее полным, — говорится в заявлении Сергия, опубликованном на странице в социальной сети «ВКонтакте» его представителя Всеволода Могучева.

В тексте обращения Сергий также отметил, что не сможет явиться на заседание церковного суда из-за плохого самочувствия, вызванного «продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью» из-за опубликованной ещё в марте 2020 года на официальном портале Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий получил скандальную известность из-за того, что не верит в существование коронавируса, поэтому проклял всех, кто причастен к закрытию храмов в разгар пандемии. Кроме этого, он назвал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла гонителем христианской веры, а президенту Владимиру Путину пригрозил «полномасштабной духовной войной». Впоследствии, когда взаимоотношения с церковным руководством обострились, Сергий забаррикадировался в монастыре, вынудив покинуть его всех, кто был не согласен с его действиями, в том числе настоятельницу игуменью Варвару.

Из-за действий, неподобающих его статусу, схиигумен решением церковного суда был лишён сана. По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела о возбуждении ненависти и вражды — на 18 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отказ монахинь Среднеуральского женского монастыря, захваченного лишённым сана схимонахом Сергием, уйти в другие обители нарушает монашеский обет послушания. Об этом заявил секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин (Райников).