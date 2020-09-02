Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

https://static.news.ru/photo/39e6a51a-ed0f-11ea-bd23-fa163e074e61_660.jpg Фото: glavarb.ru

Гора Куштау, на разработку которой претендовала Башкирская содовая компания, получила статус особо охраняемой природной территории — памятника природы. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов.

Я созвонился с секретариатом Радия Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление, — цитирует «Интерфакс» Мурзагулова.

В 2018 году глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о разработке Куштау, там было обнаружено 316,5 млн тонн известняка для химической и цементной промышленности, запасов месторождения хватило бы на 150 лет работы содовой компании. В начале августа начатая на шихане вырубка леса для проведения геологоразведки вызвала массовые общественные протесты. Темой заинтересовался президент РФ. 26 августа Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией и выводом денег в офшоры. По словам главы государства, ситуация с шиханом Куштау — «это печальная история», которая характеризуется желанием предпринимателей получить прибыль любой ценой.

Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура РФ во время проверки по поручению президента законности отчуждения госакций БСК обнаружила нарушения закона о приватизации. В итоге, Арбитражный суд Башкирии принял решение об аресте акций Башкирской содовой компании (БСК).

Куштау — одна из гор в цепочке четырёх шиханов у Стерлитамака, там сосредоточено основное производство БСК. Два года назад компания объявила, что может прекратить производство из-за нехватки сырья, и получила разрешение на разработку шихана Куштау.