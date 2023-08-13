Шестой энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим «горячего останова»

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Руководство Запорожской атомной станции перевело энергоблок № 6 в режим «горячего останова», сообщила в Telegram пресс-служба ЗАЭС. В ночь на 13 августа блок был разогрет до номинальных параметров.

Сегодня в 01:14 блок № 6 Запорожской АЭС разогрет до номинальных параметров, реакторная установка находится в состоянии «горячий останов», — говорится в сообщении пресс-службы станции.

Также сообщается, что реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской станции продолжает находиться в режиме «холодного останова».

О том, что реакторную установку блока № 4 Запорожской атомной электростанции перевели в состояние «холодный останов», стало известно 10 августа. Как заявили в пресс-службе ЗАЭС, причина кроется в неисправности трубы парогенератора.

При этом Международное агентство по атомной энергии сообщило, что реакторная установка энергоблока № 4 станции было переведено в режим «холодный останов» после выявления утечки воды. Радиологического выброса не было, нет и последствий для окружающей среды, отметили специалисты МАГАТЭ.