Шестилетняя девочка умерла в реанимации после обстрела Каховки Сальдо: раненная при обстреле девочка из Каховки скончалась спустя сутки

Фото: t.me/SALDO_VGA

Обстрел жилых кварталов Каховки со стороны ВСУ

Шестилетняя девочка, получившая ранение при обстреле жилых домов Каховки со стороны Вооруженных сил Украины 25 марта, скончалась на следующий день, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ребенок попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, травмы девочки оказались несовместимы с жизнью.

К огромному сожалению, умерла девочка, которая попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после обстрела жилых домов Каховки со стороны киевских боевиков 25 марта, — написал Сальдо.

Глава Херсонской области выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибшей девочки. Он пообещал, что власти региона сделают все от них зависящее. По словам Сальдо, семье девочки будет оказана материальная, а также морально-психологическая поддержка. Он подчеркнул, что Украина сполна заплатит за убийства детей.

Ранее Сальдо сообщил о ранении еще одной девочки после обстрела Каховки со стороны ВСУ. По его словам, в больницу попал четырехлетний ребенок. Кроме того, при обстреле был разрушен один из объектов торговли, также повреждения получили супермаркет и магазины поблизости.