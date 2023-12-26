Mash: шестилетняя девочка укололась шприцом в подмосковном детском саду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестилетняя девочка обнаружила шприц на территории детского сада в подмосковном Орехово-Зуево, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, ребенок уколол себя им в руку, позднее выяснилось, что в шприце находилась доза с инсулином. В администрации Орехово-Зуево, как передает «360», информацию канала опровергли.

По информации канала, инцидент произошел во время обеда, сразу после произошедшего педагог обратилась к медицинским работникам, которые приняли решение госпитализировать девочку. Как писал Mash, она была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести с инъекционным повреждением запястья.

В городской администрации позднее заявили, что найденный ребенком шприц был без иглы. Сама девочка сейчас находится дома.

Ранее сообщалось, что в детском саду городу Серова Свердловской области воспитательница вывихнула руку трехлетней девочке. На опубликованных кадрах видно, как ребенок падает на пол, а педагог дергает его за руку, чтобы поставить на ноги.

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что по приходу в сад увидела дочь с опухшим от истерики лицом. Воспитательница объяснила, что слишком сильно дернула ребенка, когда тот упал, и попросила не сообщать полиции, что травма была получена в дошкольном учреждении. Руководство детского сада при этом назвало произошедшее случайностью.