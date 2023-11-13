Шестилетняя девочка скончалась после лобового ДТП в Свердловской области

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В больнице Екатеринбурга скончался шестилетний ребенок после ДТП на Режевском тракте, сообщает портал E1.RU. Сама авария произошла 2 ноября. Все это время врачи пытались спасти девочку.

У девочки остановилось сердечко. У нее были очень серьезные ушибы, разрыв селезенки, желудка, кишечника и сильная травма головы. 10 дней комы, организм не выдержал, — рассказала журналистам знакомая семьи.

Как отмечается, ребенок находился в автомобиле вместе с бабушкой и 11-летней сестрой, когда со встречной полосы в них въехала другая машина. Старшая сестра погибшей получила травму головы и ушиб от ремня безопасности, ее состояние нормализовалось. Бабушку девочек, которая была за рулем, уже выписали.

Известно, что врезавшимся в них автомобилем управлял 52-летний мужчина, которого лишили прав еще в 2019 году. Вместе с ним в салоне находилась женщина. Они оба погибли.

В августе трое детей и один взрослый погибли в ДТП на 809-м километре автодороги Р-22 «Каспий» под Волгоградом. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя грузовиками. Жертвами аварии стали водитель и дети в возрасте четырех, 11 и 14 лет. Также пострадала 36-летняя пассажирка легковушки, ее доставили в больницу.