Шестилетняя девочка попала под колеса иномарки в Петербурге MK.RU: иномарка сбила шестилетнюю девочку на проспекте Маршака в Петербурге

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Шестилетняя девочка угодила под колеса иномарки в Санкт-Петербурге, информирует MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ребенок гулял без взрослых по проспекту Маршака. По данным правоохранителей, водитель сбил девочку вне зоны пешеходного перехода.

Как уточняется, воспитанница детского сада пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения машины. Участником аварии стал водитель Opel Vectra. После ДТП девочку доставили в больницу. Медики диагностировали ушиб таза и травму головы. По словам врачей, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Петербурге иномарка опрокинулась на тротуар в Невском районе города. Машина попала на велосипед. По данным очевидцев, водитель был госпитализирован. Велосипедист чудом избежал серьезных травм. ДТП произошло на Октябрьской набережной в ночь с 7 на 8 июня. Автолюбители помогали извлекать девушку, которая была за рулем поврежденной машины.

Позднее под Можайском автомобиль Maserati врезался в остановку, где стояли дети. По данным ГУ МВД по Московской области, в результате происшествия 13-летний подросток погиб на месте. Второй мальчик 2014 года рождения угодил в больницу.