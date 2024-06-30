Шестилетний волжанин отравился салатом из местной пекарни СК РФ: в Волгограде возбуждено уголовное дело по факту отравления салатами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько человек, включая шестилетнего ребенка, отравились салатами из пекарни в Волжском, информирует СУ СК РФ по Волгоградской области. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Граждане попали в местную больницу.

В городе Волжском несколько человек, в том числе шестилетний ребенок, отравились салатами, купленными в местной пекарне, — говорится в сообщении.

Следователи незамедлительно организовали проверку. В результате мероприятий возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в детском оздоровительном центре «Белка» под Пензой более 30 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью В прокуратуре Железнодорожного района уточнили, что по факту случившегося началась проверка. Некоторые дети попали в изолятор. В рамках проверки также пройдет оценка исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, включая организацию питания в детском лагере.