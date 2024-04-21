Шестилетний ребенок убегал от бродячей собаки и попал под машину В Тюмени машина сбила ребенка, убегавшего от собаки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени шестилетний мальчик попал под машину, пытаясь убежать от собаки, сообщает Telegram- канал «Подъем». Ребенок гулял вместе с родителями во дворе своего дома, однако, когда они на минуту отвлеклись, сын вышел на дорогу. В результате происшествия ребенок получил травму ноги.

На проезжей части малыша заметила бродячая собака и начала преследовать его. Испугавшись, мальчик побежал и оказался под проезжающим мимо автомобилем. Сейчас его жизнь в безопасности.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Vortex Tingo сбил 10-летнего ребенка на электросамокате во дворе дома на улице Первого Мая. Колеса машины проехались прямо по голове мальчика. Предполагается, что 34-летний мужчина во время ДТП был пьян.

Еще одно похожее ДТП произошло в Краснодаре. По предварительным данным, Toyota под управлением 55-летнего водителя на нерегулируемом пешеходном переходе сбила мальчика примерно семи-восьми лет, который перебегал проезжую часть дороги. Таксист остался на месте после происшествия, мальчик получил множественные травмы.