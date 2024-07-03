Шестилетний ребенок резал хлеб и чуть не остался без глаза В Бурятии маленький мальчик хотел порезать хлеб, но попал ножом себе с глаз

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В Бурятии шестилетний мальчик воткнул нож себе в глаз, когда резал хлеб, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его данным, врачи чудом сохранили ребенку зрение.

Инцидент произошел в городе Гусиноозерск. Мальчик хотел перекусить и решить отрезать ломтик хлеба, в итоге лезвие соскользнуло о поранило ребенку глаз. При этом свою травму он пытался сначала скрыть от родителей, однако те заметили покраснение и привезли мальчика в больницу.

Как рассказали медики, рана оказалась глубокой: задета склера, также произошло выпадение радужной оболочки. Юного пациента быстро прооперировали, с ним все в порядке.

Ранее в Полевском Свердловской области детский сад обязали выплатить штраф за травму четырехлетнего ребенка. Уточняется, что малыш получит компенсацию морального вреда. Он выходил из туалета и споткнулся, из-за чего упал и ударился коленкой. Из дверного порога торчал металлический гвоздь, о который ребенок и поранился. Малыш получил колотую рану коленного сустава. При этом воспитатель не сообщила о травме его законному представителю.

Прокуратура направила в суд взыскание компенсации с детского сада. Учреждение оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, было решено выплатить ребенку 40 тысяч рублей.