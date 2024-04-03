Шестилетний мальчик переночевал в морозном лесу в Приморье Шестилетний мальчик из Приморья ушел из дома и переночевал на морозе в лесу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетний мальчик госпитализирован с переохлаждением после того, как ушел из дома и провел всю ночь в лесу на морозе в поселке Хрустальном в Приморском крае, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры. Там отметили, что по факту произошедшего организована проверка.

Уточняется, что ребенок пропал с придомовой территории частного дома, когда родители ненадолго оставили его без присмотра. Сразу были организованы поиски, в которых наряду с правоохранительными органами приняли участие местные жители и волонтеры.

В 8 утра 3 апреля 2024 года ребенка нашли в лесном массиве вблизи населенного пункта, его госпитализировали с переохлаждением, — рассказали в ведомстве.

Ранее Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту исчезновения в Уфе подростков 13 и 14 лет. Как установило следствие, мальчики вышли из дома в направлении лесного массива вблизи детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь. В ходе поисков около реки Белой были обнаружены их рюкзаки. Позднее спасатели нашли сапог, который, предположительно, принадлежит одному из пропавших.

До этого в Санкт-Петербурге за одни сутки бесследно пропали шестеро детей. Среди них было четыре мальчика и две девочки. Возраст пропавших варьируется в пределах от 14 до 17 лет. Родители несовершеннолетних и воспитатели Центра содействия семейному воспитанию обратились с заявлениями к правоохранителям.