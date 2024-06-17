Мальчик отметил день рождения переломами и сотрясением из-за самокатчика Самокатчик в Петербурге сбил шестилетнего мальчика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик в день своего рождения попал под колеса самоката на Краснопутиловской улице, передает «Фонтанка». По данным сайта, мальчик доставлен в больницу имени Раухфуса с переломами и сотрясением мозга.

Уточняется, что дошкольник получил ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга и, возможно, перелом ребер. В стационар его доставили в состоянии средней тяжести. Личность самокатчика устанавливают. РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в пешеходной зоне тротуара. По данным издания «Форпост», наезд произошел утром в понедельник, 17 июня.

Ранее в Санкт-Петербурге 11-летний мальчик получил компрессионный перелом позвоночника и сотрясение мозга во время игры на детской площадке. Ребенок вместе с одноклассницей занимался на шведской стенке. По словам матери, ребенок вышел на игровую площадку примерно в 18:10 у дома № 50 на Пушкинской улице и упал со снаряда по неосторожности.

Состояние пациента оценивается как тяжелое. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Известно, что семья ребенка благополучная и на учете в ПДН не состоит.